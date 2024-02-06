وزير التربية والتعليم يستعرض رحلة تطوير المناهج الدراسية

استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رحلة تطوير المناهج الدراسية بهدف تحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن رحلة تطوير المناهج الدراسية بدأتها الوزارة بالمرحلة الابتدائية وفق المعايير الدولية، كما تم وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى الانتهاء من الوثائق النوعية لكل مادة والاهتمام بالبنية المعرفية للطلاب، ودمج المفاهيم الحديثة كريادة الأعمال، والقضايا السكانية وتغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، ومهارات الاتصال، ومهارات التفاوض، في مناهج جميع المواد الدراسية بطريقة متداخلة Cross-cutting من خلال الأنشطة المدرسية.

وزير التربية والتعليم يكشف رؤية تطوير الثانوية العامة

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الوزارة بصدد تطوير المرحلة الثانوية، إذ تعد حاليا لإطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار المجتمعي حول تطوير مناهج المرحلة الثانوية، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كافة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير منظومة المرحلة الثانوية بما يحقق صالح الطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الرؤية العامة لتطوير منظومة المرحلة الثانوية ترتكز على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم، وتعدد المسارات وحرية الاختيار بينها بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.

وأكد وزير التربية والتعليم أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين جزء لا يتجزأ من وزارة التربية والتعليم ودوره هو دعم الوزارة في تحقيق جودة العملية التعليمية، فضلًا عن دوره الهام كحلقة وصل بين المسئولين عن الإدارات التعليمية بكافة مستوياتها وبين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى دوره في التوعية بجهود الوزارة والتي تهدف إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة لكل الطلاب.

واستعرض وزير التربية والتعليم استراتيجية وجهود الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة انتهت من إعداد الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩، وذلك من خلال تحليل لقطاع التعليم، وفى ضوء دراسة التحديات تم بناء الخطة الاستراتيجية التي تتوافق مع برامج الحكومة الثلاثة وهي بناء الإنسان المصرى، والتشغيل، وحماية الأمن، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة، وتوجه الدولة المصرية، لأهمية امتلاك الطلاب لمهارات وجدارات تؤهلهم لسوق العمل المتغير.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة لديها ثلاثة أهداف استراتيجية، وهى الإتاحة، والجودة، والاستدامة والتعلم مدى الحياة، كما تتضمن الخطة أربعة أولويات هى الوصول والمشاركة، والانصاف وعدم التمييز، والجودة، والحوكمة والاستدامة، ويرتبط التحول الرقمى، والتعلم الأخضر والأمن المائي وغيرهم من القضايا الهامة بكل هذه الأولويات.

وأكد وزير التربية والتعليم أن التطوير خطة دولة، وأن الوزارة تسعى إلى تحقيق الاستدامة والتكامل مع كل الجهات والوزارات الأخرى لتحقيق قيمة مضافة مع إعطاء أولوية للمرأة والطفل وذوي الهمم.



