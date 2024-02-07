الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عضو بالشيوخ: عودة الحوار الوطني يؤكد الإرادة الحقيفة للتصدي للأزمات (فيديو)

عودة جلسات الحوار
عودة جلسات الحوار الوطني

قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، إن أداء الدولة المصرية خلال هذه الفترة واقتراح هذه الحوار الوطني سواء في المرحلة الأولى أو عودته في المرحلة الثانية يؤكد الإرادة الحقيقية للتعامل مع الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة وأهمها المحور الاقتصادي، مشددًا على أن الحوار الوطني أوجد مساحات مشتركة مهمة.

عودة جلسات الحوار الوطني

وأوضح "عزمي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي أم سي"، اليوم الأربعاء، أن عودة جلسات الحوار الوطني والتركيز على المحور الاقتصادي يأتي تزامنًا مع أزمات الاقتصاد الوطني وارتفاع الأسعار، والتي تسمح بمشاركة الجميع في هذا الحوار.

 

وشدد على المرحلة الأولى للحوار شهدت زخم شديد ومشاركة من جميع فئات الشعب المصري وهذا انعكس على مخرجات الحوار، موضحًا أن الخطوة الأولى للمرحلة الثانية بدأت وهي إعلان الأمانة الفنية للحوار الوطني بدء تلقي الطلبات والمقترحات منذ بداية فبراير الجارية ولمدة أسبوعين، عبر الوسائل الإلكترونية والتطبيقات المختلفة.

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