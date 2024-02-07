رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارًا بتولي عبدالمولى الإشراف على كلية الآداب

أصدر الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ قرارا بتولي الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ الإشراف على كلية الآداب؛ لحين تعيين عميدا للكلية.

وتقدم الدكتور أحمد المنشاوى؛ بالشكر للدكتور مجدى علوان عميد الكلية السابق؛ لجهوده في تطوير الكلية، والارتقاء بالنواحي التعليمية، والبحثية بها خلال فترة عمادته.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة العمل كفريق واحد مما ينعكس على استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية، والحرص على زيادة مجالات التفوق للحفاظ على الوتيرة المتسارعة؛ للجامعة، في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المجالات.