الخبير العالمي الدكتور”براين سمر لاد” يجري 8 عمليات جراحية بجامعي سوهاج

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان الجامعة تستضبف للعام الثاني عشر علي التوالي الدكتور” براين سمر لاد”، الخبير العالمي الشهير لجراحات الشفة الأرنبية وسقف الحلق بمستشفى Great Ormond Street لندن ببريطانيا، وذلك في إطار حرصها على تحقيق أعلى نسبة شفاء للمرضي، عن طريق الاستعانة بالخبرات المتميزة من الجراحين من مختلف دول العالم للفحص والعلاج واجراء العمليات الجراحية، ونقل هذه الخبرات إلى شباب الأطباء وتدريبهم على الجراحات الصعبة والمعقدة بدقة وكفاءة فائقة. وبنفس أسلوب إجرائها في الخارج لتقديم أفضل خدمة المرضى.

وفي هذا الصدد شهد النعماني ورشة عمل “سمرلاد” الدولية الثانية عشر لجراحات الوجه والرأس، و التي نظمها قسم جراحة التجميل بكلية الطب البشري، وذلك بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية، والدكتورة سامية سعيد رئيس قسم التجميل.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي أنه جرى الإستعداد لهذه الزيارة على أكمل وجه بالمستشفي الجامعي القديم، من خلال توفير كافة التجهيزات اللازمة للمرضى والأطقم الطبية والهيئة التمريضية، مضيفاً أن فعاليات الورشة تستمر علي مدار أربعة ايام، حيث تم تخصيص يوم لمناظرة الحالات، وثلاث أيام لإجراء العمليات الجراحية، حيث قام الخبير العالمي بمناظرة وفحص عدد ٤٠ حالة شفة أرنبية وشق سقف الحلق، واجراء ٨ عمليات جراحية معقدة.

وقالت الدكتورة سامية السعيد أن قسم التجميل سيعقد مؤتمراً دولياً بعد نهاية الورشة، يومي ٨ و٩ فبراير الجاري بالقاهرة، وبحضور نخبه من أساتذة أقسام التجميل والأسنان علي مستوي الجمهورية، و مجموعة من الخبراء من مختلف الجامعات المصرية والدولية، موضحة ان عدد الحالات التي تم مناظرتها منذ انشاء الوحدة الي الآن ٣٠٠٠ حالة مابين الشقة الأرنبية وشق سقف الحلق، وحالات الوحمات الدموية في الوجه والرآس وتشوهات الوجه والجمجمة.

وأشاد سمرلاند بالمستشفى الجامعي لتوافر التجهيزات الخاصة لإجراء مثل هذه العمليات، وتوافر البنية التحتية وغرف العمليات الجراحية لاستقبال ومتابعة الحالات بعد إجراء الجراحة.