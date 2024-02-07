أزهر الشرقية: تدريبات الترقي للمجوعة الثامنة للمعلمين المستهدفين للترقية

تابع الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الأربعاء، انتظام أعمال تدريبات الترقي لمعلمي الأزهر الشريف بمنطقة الشرقية، المستهدفين للترقية ممن أتم المدة البينية خمس سنوات حتى 2022/12/31، حيث يتم تدريبهم من خلال ١٠ قاعات للتدريب تخفيفًا وتيسيرًا على المعلمين.

وتعقد التدريبات للمجموعة الثامنة بمقر معهد بنين الزقازيق الثانوي في الفترة من ٦ فبراير وحتى ٨ فبراير ٢٠٢٤ م، وتستهدف معلمي الأزهر بإدارة غرب الزقازيق لمختلف التخصصات.

وأشاد رئيس المنطقة، بحسن التنظيم والترتيب وتواجد المشرفين أمام قاعات التدريب، موجهًا الشكر لمدير إدارة التدريب على حسن الإدارة واختيار أفضل المدربين مراعيًا للعدالة في التوزيع واختيار أقرب المقرات لتناسب الجميع.

وأشار الدكتور السيد البنان، مدير إدارة التدريب بالمنطقة، إلى أن المتدربين عليهم الحضور لمقر التدريب قبل الميعاد المحدد بنصف ساعة على الأقل، والالتزام بالضوابط التي تقرها إدارة التدريب بالمنطقة، مع التأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية مع المدربين خلال انعقاد أيام التدريب.

يُشار إلى أن أعمال التدريب تُعقد تحت إشراف قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور مظهر حماد، وعادل قطب مدير الإدارة العامة للتدريب.