المشدد 7 سنوات لسائق لحيازته مواد مخدرة في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبد الرحمن، سائقا بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام المنقضي 2023، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، يفيد بورود معلومات لضباط المباحث ،بقيام «جاد. ر. ع» 36 عاما، سائق، ومقيم بدائرة القسم، بالإتجار في المواد المخدرة.

التحفظ على المتهم والمضبوطات

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الهيروين المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش،وطلقة لذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.