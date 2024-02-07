محافظ قنا يهنئ رئيس الجـمهورية بذكري الإسراء والمعراج

هنأ اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحلول ذكري الإسراء والمعراج.

وأرسل المحافظ برقية إلى الرئيس، قال فيها.. يُشرفني ويُسعدني أن ارفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا اصدق التهانى القلبية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

هذه الذكرى العطرة التي جسدت علامة في تاريخ الرسالة الإسلامية العظيمة، تلك الرحلة المباركة التي جاءت لنستلهم منها معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء، ولنتخذها دافعًا لنا على البذل والعطاء لرفعة وطننا في تلك المرحلة التى نستهدف فيها التنمية والبناء.

محافظ قنا

داعين الله عز جل أن يُعيد هذه الأيام الطيبة علي مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية في آمان ورفعة وازدهار، و أن نحقق لها كل مقومات الدولة العصرية امناً واستقراراً في ظل قيادتها الحكيمة.

كما بعث المحافظ، برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.

واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، داعياً الله عزل وجل أن يحفظ الدولة المصرية وشعبها العريق من كل مكروه.

أوقاف قنا تنظم احتفالًا:

وفي سياق ذي صلة، حضر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مساء أمس الثلاثاء، الاحتفال الذى نظمته مديرية الأوقاف، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج بمسجد العارف بالله سيدى عبد الرحيم القنائى.

وهنأ المحافظ، الشعب المصري عامة، وأهالي محافظة قنا بصفة خاصة، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، سائلاً الله عز وجل أن ينعم على مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية و أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعبها بالخير واليمن والبركات.