اليوم.. إيقاد الشعلة الرئيسية بميدان النصب التذكاري احتفالات بالعيد القومي للدقهلية

أعلن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، انه سيقوم مساء اليوم الاربعاء وفي تمام الساعة السادسة والنصف بإيقاد الشعلة الرئيسية بميدان النصب التذكاري امام مبني المحافظة وذلك بمشاركة نواب البرلمان والقيادات الامنية والقيادات التنفيذية

وقال محافظ الدقهلية، إن ايقاد الشعلة الرئيسية بمثابة اشارة لبدء الاحتفالات الرسمية بالعيد القومي للدقهلية لهذا العام 2024..

وقال مختار، أن الاحتفالات تستمر خلال شهر فبراير بتنفيذ برنامج احتفالات متميز هذا العام يتضمن العديد من الفاعليات الفنية والثقافية والاجتماعية واضاف انه سيتم ايضا بهذه المناسبة افتتاح العديد من نماذج المشروعات الجديدة التي تم انجازها في كافة القطاعات علي مستوي المحافظة خلال العام الماضي ..

وتقدم بخالص التهاني واطيب الامنيات لمواطني الدقهلية بهذه المناسبة العزيزة علي نفوسنا جميعا ذكري انتصارات الاجداد في معركة المنصورة عام 1250م

والجدير بالذكر أن العيد القومي لمحافظة الدقهلية كل عام يوافق ذكرى انتصارات شعب المنصورة عاصمة الدقهلية على حملات الغزو الاوربي بقيادة قائد الحملات لويس التاسع ملك فرنسا فى فبراير عام 1250 ميلادية واستطاع اجددنا فى المنصورة تحقيق النصر وصد هذه الحملات عن مصر واسر قائدهم وايداعه اسيرا بدار القاضى بن لقمان فى ذلك الوقت حتى تم إفتدائة من الاسر والتى مازالت دار بن لقمان ماثلة امام الاجيال المتعاقبة كمزارا سياحى اثرى عريق يجسد عظمة وبسالة شعب المنصورة تستلهم اجيال المصريين منه الفخر والعزة وتأكيد الكرامة ويعطيهم الدروس المستفادة فى الشجاعة والصمود فى وجه المستعمر على مر العصور.