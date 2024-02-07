تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية بمنتدى مكتبة الإسكندرية

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية ورئيس برنامجالخليج العربي للتنمية "أجفند" وسعادة السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبةالإسكندرية، ينظم المجلس العربي للطفولة والتنمية بالشراكة مع جامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ومكتبةالإسكندرية "منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة السادس" تحت شعار "تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة ومابعدها"، وذلك علي مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 13-14 فبراير 2024، بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

يهدف المنتدى السادس إلى النشر والتوعية بأهمية العمل على تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة بفرصها ومخاطرها،في ضوء بنية مفاهيمية متكاملة ومترابطة، وفق نسق فكرى جديد يؤسس لعلاقة عضوية بين الطفل والثورة الصناعية الرابعة في إطار وعىكوني، كما يهدف إلى مناقشة واقع المجتمع المدني العربي للطفولة في ظل المستجدات الراهنة.

تشهد الفعالية إطلاق أول دراسة عربية استكشافية حول "مدى جاهزية الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة"، ومناقشة واقعالمجتمع المدني العربي للطفولة في ظل المتغيرات الراهنة، فضلا عن جلسة حوارية مع الأطفال، وعرض لتجارب ومبادرات في مجالاتالمجتمع المدني والثورة الصناعية الرابعة، وذلك بمشاركة ما يقرب من 250 مشارك يمثلون الخبراء وممثلي المنظمات الإقليمية والدوليةوالمؤسسات المعنية بالطفل من مختلف الدول العربية.

يذكر بأن منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة هو ملتقى دوري وآلية لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الطفولة، ومجالاًللتعلم، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، كما يتبنى مقاربة حقوقية وتنموية حيث يــنطلق من اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيقوالاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة وأهداف التنمية المستدامة SDGs.