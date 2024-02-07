73 شاكيًا يطرقون ديـوان عام قـنا لإيجاد حلول

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن ديوان عام المحافظة، استقبل اليوم الأربعاء، 73 من أصحاب الشكاوى.

ونوه المتحدث الرسمي، أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ونائبه الدكتور حازم عمر، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، باشروا فحص الشكاوى ولقاء المواطنين بجلسات استماع فردية لكل شكوى حرصًا على الخصوصية.

وأضاف، أن ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

وأبرز المتحدث الرسمي، إنه تمت مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

ووجه محافظ قنا، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التي تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية ، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

وأشار المحافظ، أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي ، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى .

معدل الشكاوي:

وفي وقت سابق، فسر عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، زيادة معدل تلقى الشكاوى، كإشارة عن مدى فاعلية المنظومة في الاستجابة للأحداث والشكاوي ، كما أنها دليل واضح علي ثقة المواطنين فيها نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى ، والحد من أسباب تكرارها ، كما يؤكد أن المنظومة أصبحت معروفة وقريبة من المواطنين.

وبلغت عدد الشكاوي التي تلقتها المحافظة، خلال العام المنصرم، نحو 6197 شكوي ، منها 4659 شكوي فردية، و1520 شكوى جماعية تم الرد عليها جميعا، وبلغ اجمالي الشكاوى المنفذة 6140 شكوى.

فضلًا عن تنفيذ 98 شكوى واردة من فترة سابقة وتنوعت طبيعة الشكاوى ما بين شكاوى مواطنين وشكاوى خدمة مستثمرين وشركات مرافق وجهات حكومية وذوي احتياجات خاصة، ومجتمع مدني.