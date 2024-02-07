برنامج تدريبي لطلاب كليتي الهندسة والزراعة بجامعة قناة السويس

تنظم كليات الهندسة والزراعة بجامعة قناة السويس، برنامج تدريبي للطلاب يستمر لعشرة أيام خلال إجازة نصف العام داخل مواقع عمل بالعاصمة الإدارية وإنفاق قناة السويس.

ويشمل التدريب عدد 23 طالب وطالبة على أعمال المكتب الفني، وكيفية التعامل مع العقود والمستخلصات وأوامر الإسناد، وكيفية تسعير المناقصات وكذلك التدريب على تصميمات شبكات الري وأعمال اللاند سكيب، وكيفية التعامل مع ملاك المشروعات .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بدعم التعاون المشترك بين كليات الجامعة، خاصة فيما يخص تدريب الطلاب وإعدادهم لسوق العمل.

وكان الدكتور محمد أحمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتور إيهاب محمد لطفي عميد كلية الهندسة التقيا مؤخرا بوفد من شركة الاتحاد للمقاولات العمومية والتطوير العقاري إحدى شركات المجموعة، وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة فيما يشمل تدريب الطلاب وتوفير فرص عمل للخريجين وأيضا المشاركة في البحوث بما يعود بالتطوير على الجانبين.

وتضمن التدريب تخصصات الهندسة المدنية والمعمارية من كلية الهندسة، وقسم البساتين والهندسة الزراعية من كلية الزراعة.

وشمل التدريب متابعة أعمال الحفر لأحد الآبار عمليا، وتفقد شبكات الري، وقد تم التبديل بين المتدريبين في المكتب الفني ومواقع المشروعات بما يضمن خبرة أشمل للطلاب، لتأهيلهم لسوق العمل، وقد صرحت الشركة بتفوق مستوى المتدربين وأنهم جيل واعد للمنافسة في سوق العمل.

حضر اللقاء كل من وكلاء الكليتين لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور محمد وصفي وكيل كلية الزراعة والدكتورة عبير الشهاوي وكيل كلية الهندسة والمهندسة جيهان حسن علام مدير إداري مركز خدمة المجتمع بكلية الهندسة.

كما ضم وفد الشركة كلا من المهندس محمود رضا الله المدير التنفيذي للشركة والمهندسة منى جاد مدير المكتب الفني و إسلام فكري مدير المسئولية المجتمعية.