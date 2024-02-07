محافظ الغربية يتابع رفع الاشغالات وسير العمل بمحور النعناعية بكفر الزيات

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في السابعة من صباح اليوم بجوله تفقدية تابع خلالها الأعمال الجارية بطريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول المدينة من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وتابع المحافظ، جولته بتفقد عددا من شوارع كفر الزيات ، للاطمئنان على المستوى العام للنظافة، ورفع الإشغالات وأعمال التطوير والتجميل بالمدينة.



ووجه المحافظ، بالعمل على نظافة كافة الشوارع وإزالة الأتربة من على الجانبين، كما وجه بتكثيف الأعمال ورفع القمامة، وعدم السماح بإلقاء القمامة بالطرق العامة والرئيسية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.