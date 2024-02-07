أهل مصر .. الدعم النفسي ضمن لقاءات ملتقى فتيات المحافظات الحدودية بالوادي الجديد

يُعَزِّزُ القدرة على التكيف مع التحديات والمواجهة بشجاعة

شهدت سينما هيبس بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، أمس، ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الخامس عشر للفتاة والمرأة بمشروع "أهل مصر"، والمقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، محاضرة عن دائرة الدعم النفسى.

جاء ذلك في حضور الدكتورة دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي لملتقى أهل مصر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة، وابتسام عبد المريد رئيس فرع ثقافة الوادي الجديد.

بدأ اللقاء بكلمة تقديمية للدكتورة دينا هويدي، رحبت فيها بالدكتورة نجوى واعر، موضحة أهمية المحاضرة بالنسبة للفتيات مشددة على الاستفادة منها.

دائرة الدعم النفسي قدمتها أ.د نجوى أحمد عبدالله واعر، أستاذ علم النفس التربوي ووكيل كلية التربية بجامعة الوادي لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع.

تطرقت رئيس قسم علم النفس والمدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة سابقا، فى البداية الى ثلاثة امور أولها ان نقطة التحول الحقيقي هى إيقاظ مبدأ القوة لديك.

والثاني هو الاستعداد، وتذكر أن الوراثة لا تحدد موقعك في االحياة.

وأشارت الى ان الفقر والنسب وغياب الصحة الجسدية، والسن والنوع الاجتماعي، هذه جميعًا ليست عوائق المهم أن يكون لدينا الاستعداد لعمل شيئًا.

والثالث هو أن تستخدم قدراتك بطريقة عظيمة للتمييز بين الأشياء وامتلاك الإرادة الجيدة ولتحقيق

الرغبة في أداء الأشياء الصحيحة وامتلاك القوة الكافية.

واضافت انه لابد ان يُسوّق الانسان لنفسه، وطرحت العديد من الاسئلة منها:

ما الإيجابيات الخمس التي ترى أنت والآخرون أن شخصيتك تتسم بها ؟

ما الأشياء العشرة الأكثر تشويقا التي فعلتها أو التي وقعت لك؟

كيف تستفيد من مهاراتك ومواهبك؟

ما المهارات الجديدة التي اكتسبتها خلال العام؟

ما التحديات التي واجهتها وتغلبت عليها شخصيا؟

كيف تمضي وقتك هواية - تطوع - أسرة - اهتمامات)؟

هل ساهمت في إحداث تغيير في شخص أو عدة أشخاص؟.

ما المشروعات التي تشارك فيها الآن ) شخصية - مهنية )؟

ما الذي تخطط له في مستقبلك القريب والبعيد بإذن الله؟

وأوضحت أن "من يدعم النفوس يبني جسورًا إلى السماء"، موضحة ان الدعم النفسي عنصر أساسي في بناء الروح والعقل، فهو يُعَزِّزُ القدرة على التكيف مع التحديات والمواجهة بشجاعة واحتمال الضغوط بأمل وثقة.

الدعم النفسي يُعَدُّ هذه الجسور التي تربطنا بنجاحاتنا وطموحاتنا، وتمكننا من تخطي المحن والصعاب التي قد تواجهنا. فعندما نتلقى الدعم النفسي، تتنامى داخلنا الإرادة والثقة، ويستمد قلبنا الأمل والإلهام لمواجهة كل الصعاب.

وقالت ان الدعم النفسي لا يقتصر على الأوقات الصعبة فقط، بل يشمل كل مرحلة من مراحل حياتنا. ففي لحظات الفرح والنجاح، يُسَلِّط الدعم النفسي الأضواء على قدراتنا ويعزز الشعور بالفخر والاعتزاز بذاتنا.

الدعم النفسي عندما تمتلك القوة الداخلية والوعي الذاتي، يصبح لديك القدرة على مواجهة التحديات بثبات وثقة، وهذا ما يميز بين الناجحين والمتراجعين.

واوضحت ان الدعم النفسي يساهم في تعزيز الصحة العقلية والنفسية، مما ينعكس إيجابا على جودة حياتنا وعلاقاتنا الاجتماعية.

واشارت الى كلمات تدعم الشخص مثل: أنت قادر على التغلب على أي تحدي يعترض طريقك، فقط ضع هدفًا وثق بقدرتك على تحقيقه اعتن بنفسك واستمتع باللحظات الصغيرة في الحياة، فهي التي تجعل الحياة جميلة، التفكير الإيجابي يمكن أن يحدث تغييرًا حقيقيًا في حياتك، فلا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك أنا لا أخشى الفشل، بل أرى فيه درسًا.



تخلل اللقاء مناقشة الفتيات حول مدى الاستفادة من المحاضرة الامر الذى دفعها لمكافأة احدى الفتيات.

ويستضيف الملتقى 143 سيدة وفتاة من محافظات "أسوان، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان"، بجانب سيدات وفتيات الأسمرات من القاهرة، وتستمر فعالياته حتى 12 فبراير الحالي. ويقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.