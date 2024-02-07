الأربعاء 07 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس وزراء كمبوديا يصل تايلاند في زيارة رسمية تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية

رئيس الوزراء الكمبودي
رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه

 

وصل رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه اليوم الأربعاء إلى العاصمة التايلاندية (بانكوك) في أول زيارة رسمية له منذ توليه هذا المنصب العام الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

txt

وزيرة خارجية كندا تزور بولندا هذا الأسبوع لمناقشة العلاقات الثنائية والحرب في أوكرانيا

txt

اجتماع بين ليبيا والنيجر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أنه من المقرر أن يلتقي هون مانيه خلال زيارته لبانكوك نظيره التايلاندي سريثا تافيسين بالإضافة إلى عقد لقاء مع الملك ماها فاجيرالونجكورن.

 

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه من المقرر أن يشهد هون مانيه التوقيع على عدة وثائق حول التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى إلقاء كلمة أمام منتدى الأعمال التايلاندي-الكمبودي.

 

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية التايلاندية زيارة هون مانيه لبانكوك فرصة مهمة للبلدين لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي خاصة في التنمية الاقتصادية للمناطق الحدودية، وتعزيز التجارة والاستثمار في الاتجاهين بالإضافة إلى توثيق الاتصال في مجال النقل والتعاون السياحي، فضلا عن تعزيز العلاقات بين شعبي الدولتين.

 

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الكمبودية بن بونا "إن زيارة هون مانيه ستؤكد مجددا العلاقة الوثيقة من أجل السلام والتنمية والتعاون التي أسسها والده وسلفه هون سين".

مواد متعلقة

اجتماع بين ليبيا والنيجر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

وزيرة خارجية كندا تزور بولندا هذا الأسبوع لمناقشة العلاقات الثنائية والحرب في أوكرانيا

السعودية: نتطلع لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر بمختلف المجالات

وزير الخارجية السنغافورى يستقبل سفير مصر لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين
الجريدة الورقية