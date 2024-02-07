رئيس وزراء كمبوديا يصل تايلاند في زيارة رسمية تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية

وصل رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه اليوم الأربعاء إلى العاصمة التايلاندية (بانكوك) في أول زيارة رسمية له منذ توليه هذا المنصب العام الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أنه من المقرر أن يلتقي هون مانيه خلال زيارته لبانكوك نظيره التايلاندي سريثا تافيسين بالإضافة إلى عقد لقاء مع الملك ماها فاجيرالونجكورن.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه من المقرر أن يشهد هون مانيه التوقيع على عدة وثائق حول التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى إلقاء كلمة أمام منتدى الأعمال التايلاندي-الكمبودي.

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية التايلاندية زيارة هون مانيه لبانكوك فرصة مهمة للبلدين لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي خاصة في التنمية الاقتصادية للمناطق الحدودية، وتعزيز التجارة والاستثمار في الاتجاهين بالإضافة إلى توثيق الاتصال في مجال النقل والتعاون السياحي، فضلا عن تعزيز العلاقات بين شعبي الدولتين.

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الكمبودية بن بونا "إن زيارة هون مانيه ستؤكد مجددا العلاقة الوثيقة من أجل السلام والتنمية والتعاون التي أسسها والده وسلفه هون سين".