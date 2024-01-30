وزيرة خارجية كندا تزور بولندا هذا الأسبوع لمناقشة العلاقات الثنائية والحرب في أوكرانيا

أعلنت الحكومة الكندية أن وزيرة الخارجية، ميلاني جولي، ستقوم بزيارة العاصمة البولندية وارسون هذا الأسبوع؛ لمناقشة العلاقات الثنائية والعملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا.

وأوضحت الحكومة - في بيان نقله راديو بولندا اليوم - أن جولي ستلتقي خلال الزيارة بنظيرها البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، ورئيس مجلس النواب، سيمون هولونيا؛ لمناقشة سبل مواصلة دعم أوكرانيا، وتعزيز حقوق الإنسان، ومنع التهديدات الأمنية الإقليمية.

كما ستجتمع جولي مع ممثلي المنظمات الإنسانية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومؤسسة البيت الأوكراني، ومركز التعليم والتنمية، الذين يدعمون جميعا اللاجئين الأوكرانيين في بولندا.