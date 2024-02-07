خلافات عائلية.. جزار يسطر نهاية حياته بالشنق بجهينة

تخلص جزار في منتصف العقد الثالث من العُمر يقيم بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج من حياته شنقًا داخل محل الجزارة الخاص به بدائرة المركز إثر مروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات عائلية بينه وبين أسرته وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير لأمن سوهاج إخطارا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغا بالعثور على جزار معلق بحبل داخل محل الجزارة الخاص به بدائرة المركز .

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين وجود جثة "عماد . ر . م . م" 27 سنة جزار ويقيم دائرة المركز تتدلى بحبل من جنش حديدي بسقف المحل خاصته بذات الناحية وبمناظرتها تبين أنه يرتدي كامل ملابسه ووجود سحجة دائرية غير مُكتملة حول الرقبة ولا توجد به ثمة إصابات أخرى .





وتبين تواجد كافة متعلقاته الشخصية وجرى نقل الجثة لمستشفى جهينة المركزي .





وبسؤال كلًا من: والده "رمضان . م . م . ع" 57 سنة جزار وشقيقه "محمد . ر . م . م" 33 سنة جزار ويقيمان بذات الناحية أفادا بأن المذكور أقدم على التخلص من حياته لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب وجود خلافات عائلية بينه وبين أسرته ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .