مصرع فتاة في حريق اندلع بحوش بسبب تطاير الشرر بالمراغة

شهدت قرية بناويط بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج إندلاع حريق في حوش مكون من طابق واحد ومشيد بالبلوك الأبيض ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل بسبب تطاير الشرر من فرن بلدي نتج عنه إصابة فتاة في العقد الثاني من العمر بحروق نارية متفرقة بالجسم إثر مشاركتها في إخماد النيران وجرى نقلها للمستشفى المركزي وتوفيت عقب وصولها وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي مركز شرطة المراغة بنشوب حريق بحوش بناحية بناويط دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بحوش ملك "محمود . ع . ا . ع" 70 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية وبسؤاله قرر بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي ونفى الشبهة الجنائية.





وتمكنت قوات الحماية المدنية عقب الدفع بسيارة إطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة .





نتج عن الحريق إصابة نجلة مالك الحوش "هبة . م . ع . ا" 20 سنة لا تعمل وتقيم بذات الناحية بحروق نارية متفرقة بالجسم إثر مشاركتها فـي إخماد النيران وتم نقلها للمستشفى المركزي وتوفيت عقب وصولها .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .