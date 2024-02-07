سقوط مستريح تسفير المواطنين لدول الخليج بطما

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بجنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج من إلقاء القبض على عامل في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب والاحتيال على شخصين والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم مقدرته على تسفيرهما إلى دولة الإمارات العربية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد المبالغ المالية التي أولى عليها.





تلقى اللواء مساعد الوزير لأمن سوهاج إخطارا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة طما من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فرع جنوب الصعيد يتضمن بلاغ كل من "ياسر . د . ا . م" 33 سنة عامل ويقيم دائرة المركز و"زيدون . ن . ح . ع" 36 سنة عامل- ويقيم بمحافظة أسيوط بتضررهما من "أبو الوفا . م . ا" 40 سنة عامل ويقيم دائرة المركز إثر استيلائه منهما على مبالغ مالية بزعم مقدرته على تسفيرهما إلى دولة الإمارات إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها.





وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم المذكور وبمواجهته أقرّ بارتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية إلى أصحابها .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .