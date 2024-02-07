استمرار صرف ملفات طلبات التعيين للذكور لوظيفة معاون نيابة

يستمر صرف الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بالنسبة للذكور والتي بدأت يوم السبت الماضي، وتنتهى غدا الخميس 8 فبراير الجاري.

وسبق وحددت النيابة العامة 8 أيام لتقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023، من الذكور والتي تبدأ من يوم 17 وتسمر حتى 22 فبراير، على أن يتم تقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالى.



وحددت النيابة العامة موعد سحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بالنسبة للإناث، خلال الفترة من 10 حتى 15 فبراير الجارى على أن يتم تقديم الملفات بعد تدوين كافة البيانات فى الفترة من 28 فبراير وحتى 7 مارس المقبل، وذلك بمكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.



واشترطت النيابة أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، وألا يزيد عمره عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وفى مقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف، ويتم تسجيل المتقدم الكترونيا علي موقع النيابة العامة.

