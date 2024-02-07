عماد سليمان: تربطنا علاقة احترام بإدارة الإسماعيلي والجميع على قلب رجل واحد

أكد عماد عماد سليمان ، المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي أنه لا صحة لما نشر بشأن وجود خلافات بين مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، والجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال.

وقال الكابتن عماد سليمان في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "البعض يهدف إلى هدم استقرارنا، بعد الخروج من النفق المظلم، والعودة إلى الطريق الصحيح مرة أخرى، وذلك من خلال نشر أخبار مغلوطة لا صحة لها على الإطلاق".

وتابع عماد سليمان : "تناول البعض أخبار كاذبة عن توتر العلاقة بين الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال وأعضاء مجلس الإدارة، وهذا أمر غير صحيح".

واستطرد: "الجميع على قلب رجل واحد داخل النادي من أجل خدمته واستعادة أمجاده، وسنعمل جاهدا على تحقيق طموحات الجماهير المتعطشة لاستعادة الانتصارات والألقاب".

وأتم: "أطالب كل من ينتمي إلى الإسماعيلي الالتفاف حول النادي للنهوض سويا فلا وقت للخلافات ولا وقت لنشر أخبار تهدف إلى هدم استقرار النادي والوقوف جانب الفريق الأول و إيهاب جلال ".

تدريبات متنوعة خلال مران الدراويش

واصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تدريباتهأمس الثلاثاء على الملعب الرئيسى لإستاد الاسماعيلية خلال فترة التوقف الحالية، استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا منتصف فبراير الجاري بمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ المران بمحاضرة فنية من قبل الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال أعقبها تنظيم مجموعة من التدرييات البدنية قبل أن يتطرق لتنفيذ عدد من الجمل الخططية وسط تعليمات مستمرة من أعضاء الجهاز الفني.

هذا وقد خاض حراس المرمى تدريبات حول كيفية التعامل مع الكرات الثابتة وكذلك العرضية تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال.

الجدير بالذكر أن الفريق سيخوض وديتين أمام فريقي غزل المحلة والداخلية يومى 7و8 فبراير استعدادا للمباراة المذكورة.

الإسماعيلي يضم عبد الرحمن الدح لاعب طنطا

أتم مسئولو نادي الإسماعيلي، التعاقد مع عبد الرحمن الدح، لاعب فريق الكرة الأول بنادي طنطا، لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بتوصية من كابتن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق.

وأعرب الدح عن سعادته بالانضمام لصفوف الفريق قائلا: "حققت أحد أحلام حياتي بالانتقال لصفوف الإسماعيلي، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف: "أشكر كابتن إيهاب على منحي فرصة الانتقال لصفوف الإسماعيلي، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق أهداف الفريق خلال المرحلة المقبلة".

وتابع: "جئت من نادي جماهيري كبير قضيت فيه سنوات طويلة وسيبقى في قلبي دائما، وانتقلت لواحد من أكبر الأندية في الشرق الأوسط وإفريقيا، لتبدء رحلة جديدة في مسيرتي بعد سنوات من الاجتهاد مع طنطا".

وأتم: "أعد جماهير الإسماعيلي ببذل كل ما في وسعي لإسعادهم، وأشكر جماهير طنطا على دعمهم لي خلال السنوات الماضية، ولا أجد كلام لوصف مدى حبي لهم".