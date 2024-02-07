زكي عبد الفتاح: تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر " مطلب جماهيري"

أكد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق أن قرار تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة قرار جماهيري في المقام الأول بعد مرحلة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق.



وقال زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" أتمنى نجاح حسام حسن في تدربب منتخب مصر في الفترة المقبلة وأعتقد أن اتحاد الكرة استجاب لضغوط الشارع في تعيين حسام حسن في منصب المدير الفني للمنتخب ".



وتابع:"من وجهة نظري أنه من حق حسام حسن اختيار الجهاز المعاون له من أجل الانسجام والتفاهم للجهاز الفني للمنتخب الوطني ".