القبض على "كيلر مايك" بعد فوزه بـ3 جوائز غرامي (فيديو)

ألقت السلطات الأمريكية القبض على مغني الراب كيلر مايك، بعد فوزه بـ3 جوائز في حفل "غرامي".

وانتشر فيديو للرابر كيلر مايك بينما تقتاده قوة أمنية ويداه مكبلتين خارج مسرح كريبتو في لوس أنغلوس.

وأكدت إدارة شرطة لوس أنغلوس القبض على مايك بتهمة "ضرب حارسة أمن"، قبل إطلاق سراحه لاحقًا.



وقال مصدر أمني لوسائل إعلام أمريكية أن مايك دفع حارسة الأمن أرضًا بعد أن حاول الالتفاف حولها.

وفي أول تعليق بعد القبض عليه، قال مايك: "كان هناك بعض الالتباس حول الباب الذي يجب أن أدخل منه".

وأضاف: "واجهت حارسة أمنية شديدة الحماس، لكن أنا وفريقي لدينا ثقة تامة في أنه سيتم تبرئتي في النهاية".

وفي حفل "غرامي" الأخير، تفوق كيلر مايك على كل من ترافيس سكوت، ناز، دريك و"21 Savage" بألبومه "Michael".



