رانيا يوسف وأبطال مسلسل “ابن حرام" يحتفلون ببدء تصوير العمل - صور

احتفلت الفنانة رانيا يوسف، ببدء تصوير مسلسلها "إبن حرام"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، مساء الثلاثاء، بحضور أبطال المسلسل، وعدد من الفنانين الذين يشاركون في العمل منهم:" الفنان مدحت صالح، خالد زكي، نوليا مصطفي"، فضلًا عن حضور مخرج المسلسل محمد خضري، والمؤلف خالد الغيطاني.

أقيم حفل إنطلاق بدء تصوير مسلسل "إبن حرام" في إحدى مناطق مصر الجديدة، بحضور صناع العمل، بالإضافة إلى كشف تفاصيل وملامح الشخصيات وفكرة المسلسل التي تدور حول إظهار "إبن الحرام" الموجود في المجتمع والخروج بالعبرة أن الحلال غني عن أي تجاوزات قد تضعك على خطى الحرام .

ويشارك في مسلسل "ابن حرام" العديد من الفنانين مع رانيا يوسف، منهم: الفنان مدحت صالح، خالد زكي، منة فضالي، هايدي رفعت، نوليا مصطفى، نضال الشافعي، أشرف زكي، المسلسل من إخراج محمد خضري، تأليف خالد الغيطاني.

‏جديري بالذكر أن الفنانة رانيا يوسف تشارك من خلال مسلسلها الرمضاني "جريمة منتصف الليل"، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما، وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة، الذي يشارك به مجموعة من الفنانين بجانب رانيا يوسف ومنهم: أحمد عبدالعزيز، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، صلاح عبدالله، ميار الغيطي، وملك قورة، أحمد منير ومحمد فاروق شيبة، وكريم عبد الغني والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.