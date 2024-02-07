محافظ دمياط ترأس اجتماعا لمتابعة آخر التطورات بمشروعات المبادرة الرئيسية حياة كريمة

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اجتماعًا لمتابعة آخر التطورات بمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التى تجرى بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد، بعدد ٢٨ قرية بإجمالى ٢١٩ تابع حيث جاء ذلك بحضور العميد دكتور سعيد عبد الخالق المشرف على المبادرة وممثلى كافة القطاعات و الجهتين المُنفذة و الاستشارية

وتناول الاجتماع استعراض نسب التنفيذ للمشروعات الجارى تنفيذها بالقرى بكافة القطاعات والتى تتضمن قطاعات مرافق و منشآت خدمية و صحية ومراكز شباب وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، والمقرر تنفيذه ضمن خطة المرحلة المقبلة.

كما ناقشت المحافظ كافة المعوقات التى تواجه عمليات التنفيذ وذلك للانتهاء من جميع أعمال مد وتوصيل شبكات المرافق لاستكمال أعمال رصف الطرق.

وفى هذا السياق، بحثت محافظ دمياط مخطط رصف الطرق الداخلية والرئيسية بالمركز واطلعت على الخطط الزمنية الخاصة بجميع الأعمال الخاصة بذلك.

و ناقشت الدكتورة منال عوض خطة رصف الطرق الداخلية و الرئيسية وموقف مد شبكات المرافق وتركيب العدادات للمنشآت الخدمية التى تم تنفيذها فى إطار المبادرة وتنفيذ الوصلات المنزلية لخطوط الصرف الصحى.

وأكدت محافظ دمياط على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وشددت مجددًا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات لانجاز كافة الأعمال وتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ على أرض الواقع للانتهاء من المشروعات فى إطار الخطط الزمنية مؤكدة أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول لتحقيق الأهداف المتعلقة بهذا المشروع القومى العملاق، لتطوير الريف المصري، وتوفير كافة الخدمات لاهالى القرى بما يتواكب مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ و رؤى الجمهورية الجديدة.