محافظ دمياط تهنئ أبناء المحافظة بذكرى ليلة الأسراء والمعراج

تقدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالتهنئة إلى أبناء محافظة دمياط بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، داعيةً الله عز وجل ان يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وفى هذا السياق أقامت مديرية الأوقاف بدمياط أمسيةً دينية بهذه المناسبة الشريفة بالمسجد الجديد بمنطقة عمر أفندى بمدينة دمياط جاءت بحضور اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد.

فيما وقد تضمنت الأمسية ابتهالات وتواشيح دينية كما ألقى فضيلة الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الاوقاف خطبة ، تحدث خلالها عن معجزة الإسراء والمعراج والتى تُعد إكرام من الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مستشهًدا بقول الله تعالى فى كتابه الكريم سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ مؤكدا على ضرورة اغتنام تلك الأيام المباركات بالقيام من المزيد من الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل و الاستعداد لشهر رمضان المبارك.