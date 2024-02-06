الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اجتماع بين الخطيب وشركة الكرة بالأهلي بشان تنمية الموارد

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عقد جلسة مع شركة الكرة برئاسة عدلي القيعي وأعضاء الشركة بالكامل باستثناء أمير توفيق الذي يتواجد خارج البلاد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الخطيب أبدى استيائه عن طريقة إعلان القرارات، مؤكدًا أن أي قرار لا بد أن يتم إعلانه عن طريق مجلس الإدارة أو المتحدث الرسمي، وأن أي إعلان عن أي قرار لا بد أن يكون بالتنسيق مع إدارة النادي".

وأضاف أمير هشام: "رئيس النادي طالب الشركة بطرح أفكار جديدة خارج الصندوق لتنمية موارد الأهلي، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وحاجة النادي لزيادة الموارد".

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