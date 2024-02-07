استمرار فعاليات اللقاء المجمع للبرنامج الرئاسي أهل مصر للمحافظات الحدودية بمحافظة أسوان

يشارك أبناء محافظه جنوب سيناء في اللقاء المجمع للبرنامج الرئاسى أهل مصر والمقام بمحافظة اسوان والذي تنفذه الإداره المركزيه لتنميه الشباب، والاداره العامه للبرامج الثقافية والتطوعية خلال الفترة من ٥ فبراير ٢٠٢٤ حتى ٩ فبراير ٢٠٢٤ .

تهدف تلك البرنامج التى تزيد الوعى والانتماء لدى أبناء الوطن وتكفل تحقيق الأهداف المرجوة منها تنميه روح الأخوة والتعاون والصداقة من خلال اللقاءات، وتهتم وزاره الشباب والرياضه التواصل المستمر مع المحافظات ، وتنفيذ برنامج تثقيفى توعوى ومعسكرات تثقيفية وترفيهية .

تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و متابعه احمد عبدالعزيز وكيل المديرية .