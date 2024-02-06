استكمال تدريب العاملين بمنشآت الرعاية الأولية على أعمال مكافحة الفيروسات الكبدية

في ضوء بروتوكول التعاون بين مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء وفرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء استكملت ادارة مكافحة الفيروسات الكبدية تدريب منسقي الفرق بمراكز ووحدات طب الاسرة التابعة لفرع الهيئة على اعمال الفيروسات الكبدية .

حيث تم التعريف بامراض الالتهاب الكبدي الفيروسي بي وطرق الاصابة بها وانتقالها وكيفية الوقاية منها ، كما تم الحديث عن دور المنسقين في منشآتهم من اتمام العملية التطعيمية الخاصة بجميع العاملين داخل تلك المنشآت ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي بي والفئات المستهدفة للتطعيم من العاملين وعدد الجرعات الواجب اعطاءها لكل الفئات.

وايضا تم الحديث عن توافر مصل بى لحالات الوخز والتعرض المهنى للعاملين وايضا للاطفال المولودة لامهات مصابة بفيروس بي.

كما تم التعريف بالحقن الامن واجراءات ما بعد الوخز الواجب اتخاذها

جدير بالذكر بانه قد قام بعمل التدريب كلاً:- من الدكتورة نورهان بركات مدير مكافحة الفيروسات الكبدية وياسر سليمان وايمن محمد علامة مراقبي مكافحة الفيروسات الكبدية بالمديرية وبالتنسيق مع الدكتوره بسمة الدالى المسئول الوقائى بفرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء.