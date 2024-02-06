الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العكلوك: الجامعة العربية أصدرت تقريراً تضمن 19 إجراءاً لوقف جريمة الإبادة الجماعية ضد فلسطين

السفير العكلوك
السفير العكلوك

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك أن مندوبيه فلسطين بالجامعة  العربية أصدرت تقريراً تضمن 19 إجراءاً لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد فلسطين و أكدت في تقريرها على مبدأ إحترام قرار الدول الأعضاء السيادي في إختيار ما يتناسب معها من تلك الإجراءات والتي أنهت أعمالها يوم مؤخرا بعد أن تدارست مجموعة من الإجراءات العملية التي يمكن تبنيها من قِبل الدول العربية وبهدف وقف جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

واضاف السفير العكلوك في تصريحات صحفية أن الأمانة العامة للجامعة العربية قامت بتعميم تقرير اللجنة على جميع الدول العربية بعد إنتهاء أعمالها مباشرة وذلك بناءً على التفويض الممنوح للجنة من قِبل مجلس الجامعة.

وتابع العكلوك اللجنة أقرت ما يمكن أن نسميه بنك إجراءات اقتصادية وقانونية وسياسية ودبلوماسية مؤثرة من شأنها أن توقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني فإن هناك مسؤولية دولية تضاف إلى المسؤولية الإنسانية والقومية العربية تقع على عاتق الدول العربية اتجاه تطبيق تلك الإجراءات على وجه السرعة.


وأكدت اللجنه على ضرورة مقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الأعمال التي وردت في قاعدة البيانات المحدثة التي أقرها مجلس حقوق الإنسان .

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