رسالة نارية من الديهي لأبي أحمد: "عامل نفسه من بنها وللصبر نهاية"

قال الإعلامي نشأت الديهي إن رئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد تحدث اليوم أمام البرلمان الإثيوبي بنوع من التطاول، معقبًا: "حديث رئيس الوزراء الإثيوبي عبارة عن تسخين، ودليل على عدم الكياسة وعدم الرغبة والتكبر الشديد".

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن رئيس الوزراء تحدث على أن ملء سد النهضة لم يصبح محل نقاش، مشيرًا إلى أن أديس أبابا لا تسعى إلى عداء، أو حرب مع أي دولة مجاورة، وتحدث على أن إثيوبيا تريد العمل والنمو مع الصومال حتى لا تدخل في صراع.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإثيوبي تحدث على أن أديس أبابا حريصة على مصالح مصر والسودان، وبأن إثيوبيا مستعدة للحوار والنقاش، معقبًا: "كلام بدون تنفيذ، وعند التوقيع يعمل نفسه من بنها، إثيوبيا لا تمتلك إرادة سياسية لحل الأزمة، وتدفع الامور إلى نقطة لا يريدها أحد".

ولفت إلى أن السلوك الإثيوبي هو نفسه السلوك الإسرائيلي الذي يسعى لفرض الأمر الواقع بالقوة، وإظهار نفسها على أنها ضحية أمام العالم، وإظهار القاهرة على أنها لا ترغب في المفاوضات، معقبًا: "لكل صبر نهاية، وأعتقد أن المسالة يجب أن تتوقف عند هذا الحد، وعلى أديس أباب أن تحترم القانون الدولي، وإلا سيكون هناك كلام آخر".