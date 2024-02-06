بعد تصدره جوجل
من هو أميت ميدا الرئيس التنفيذي لشركة آلات السعودية
تصدر اسم أميت ميدا مؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية حيث بات محل اهتمام الكثيرون خلال الساعات الأخيرة عقب إعلان مجلس إدارة شركة ” آلات ” تعيينه رئيساً تنفيذياً للشركة وذلك برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
أبرز المعلومات عن اميت ميدا
- يُعد أميت أحد رواد الأعمال العالميين.
ساهم في بناء شركات عدة وقيادة التحول فيها خلال المهام القيادية التي تولاها في الصين والولايات المتحدة والهند وسنغافورة ودول أخرى.
- كان يعمل قبل انضمامه لشركة آلات في شركة “ديل تكنولوجيز”، حيث كان مسؤولاً عن تنمية أعمالها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان.
- أشرف على مشاريع بمليارات الدولارات في أكثر من 40 دولة.
ووفق لما نقلته وسائل الإعلام السعودية فقد استعرض أميت ميدا، الرئيس التنفيذي لشركة آلات مهمة الشركة والتي جاءت كالتالي:
- تحويل القطاعات العالمية لتصنيع الإلكترونيات والصناعات المتطورة من خلال إنشاء مركز تصنيع مستدام يستفيد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر في المملكة.
- استخدم إمكانات التقنية لتحويل مسار الأعمال عبر الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وأفضل ممارسات الثورة الصناعية الرابعة في التصنيع.
- العمل على إعادة مواءمة الممارسات والأساليب الصناعية لتصبح أكثر استدامةً وكفاءةً، ولا يقتصر هذا على استخدام الطاقة النظيفة فحسب، بل يركز أيضاً على تطبيق ممارسات الاستدامة في جميع عملياتنا ومبانينا وخدماتنا اللوجستية وسلسلة الإمداد لدينا، وذلك عبر وضع الاستدامة في صميم كل الأنشطة والأعمال”.
- التركيز على قيادة التحول في القطاعات العالمية، مثل الإلكترونيات والصناعات المتقدّمة، وإنشاء مركز تصنيع بمعايير عالمية في المملكة.
- ستتبع الشركة ممارسات التصنيع المستدامة لمساعدة الشركات العالمية على تقليل انبعاثاتها وتسريع وتيرة العمل نحو تصنيع خالٍ من الكربون.
- ستنفذ “آلات” تطلعاتها من خلال التعاون مع الشركات الرائدة في العالم لابتكار طرق تصنيع جديدة وقيادة التحول في القطاعات مع الالتزام والتركيز على استخدام الطاقة النظيفة.