من هو أميت ميدا الرئيس التنفيذي لشركة آلات السعودية

بعد تصدره جوجل

تصدر اسم أميت ميدا مؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية حيث بات محل اهتمام الكثيرون خلال الساعات الأخيرة عقب إعلان مجلس إدارة شركة ” آلات ” تعيينه رئيساً تنفيذياً للشركة وذلك برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.



أبرز المعلومات عن اميت ميدا

يُعد أميت أحد رواد الأعمال العالميين.

ساهم في بناء شركات عدة وقيادة التحول فيها خلال المهام القيادية التي تولاها في الصين والولايات المتحدة والهند وسنغافورة ودول أخرى.

ساهم في بناء شركات عدة وقيادة التحول فيها خلال المهام القيادية التي تولاها في الصين والولايات المتحدة والهند وسنغافورة ودول أخرى. كان يعمل قبل انضمامه لشركة آلات في شركة “ديل تكنولوجيز”، حيث كان مسؤولاً عن تنمية أعمالها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان.

أشرف على مشاريع بمليارات الدولارات في أكثر من 40 دولة.

ووفق لما نقلته وسائل الإعلام السعودية فقد استعرض أميت ميدا، الرئيس التنفيذي لشركة آلات مهمة الشركة والتي جاءت كالتالي: