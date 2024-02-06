الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حملة تموينية تتمكن من تحرير 9 محاضر مخالفة بمدينة قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة محمد عز سكرتير المدينة ، عضو المتابعة بالوحدة ، عضو الإدارة الهندسية بالوحدة، حملة المرور على الأسواق والمحال التجارية والمخابز،  لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية ، والتأكد من صحة وسلامة المنتجات ، كما ورافقهم مسئولين من جهاز حماية المستهلك - الصحة - تموين بندر - الطب البيطري .  

حيث تفقدت اللجنة ، عدد من المجمعات الاستهلاكية ، ومحلات بيع الجملة ، وأسواق الخضروات والفاكهة ، والمخابز وشدد على أصحاب المجمعات والبائعين ، بضرورة الإعلان عن أسعار كل سلعة بشكل واضح ، وألا تتجاوز أسعار السلع ، الأسعار الاسترشادية المقررة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر مخالفة ، وفرض غرامات لكل من يخالف تلك التعليمات .   

وأسفرت الحمله عن تحرير عدد ٩ محاضر تنوعت مابين عدم الإعلان عن الأسعار و عدم حمل شهادة صحية ونظافة كما تم إعدام كميات متنوعة من الأغذية للتغير في خصائصها الطبيعية .

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