حملة تموينية تتمكن من تحرير 9 محاضر مخالفة بمدينة قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة محمد عز سكرتير المدينة ، عضو المتابعة بالوحدة ، عضو الإدارة الهندسية بالوحدة، حملة المرور على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية ، والتأكد من صحة وسلامة المنتجات ، كما ورافقهم مسئولين من جهاز حماية المستهلك - الصحة - تموين بندر - الطب البيطري .

حيث تفقدت اللجنة ، عدد من المجمعات الاستهلاكية ، ومحلات بيع الجملة ، وأسواق الخضروات والفاكهة ، والمخابز وشدد على أصحاب المجمعات والبائعين ، بضرورة الإعلان عن أسعار كل سلعة بشكل واضح ، وألا تتجاوز أسعار السلع ، الأسعار الاسترشادية المقررة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر مخالفة ، وفرض غرامات لكل من يخالف تلك التعليمات .

وأسفرت الحمله عن تحرير عدد ٩ محاضر تنوعت مابين عدم الإعلان عن الأسعار و عدم حمل شهادة صحية ونظافة كما تم إعدام كميات متنوعة من الأغذية للتغير في خصائصها الطبيعية .