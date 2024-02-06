لجنة مكبرة من الطب العلاجي لمتابعة مستشفي نجع حمادي العام

وجه الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، فريق الطب العلاجي بالمديرية لتفقد الأعمال بمستشفي نجع حمادي ببهجورة بهدف متابعة سير العمل والوقوف علي التحديات بالمستشفى.

وأوضح الدكتور بدران أن فريق الإشراف والمتابعة بقيادة الدكتور محمد حمدي العديسي مدير إدارة الكلي الصناعي قد أجري جولته بتفقد الإستقبال للإطمئنان علي توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الجراحية اللازمة.

مضيفا إلي تفقد الفريق لعدد من أقسام المستشفي من قسم الجراحة ، العمليات ، الباطنة ، حيث إطمئن الفريق علي تواجد الفريق الطبي المناوب وإلتزامهم بتقديم الرعاية اللازمة للمرضى.

كما راجع الفريق تزاكر الحالات بالأقسام للإطمئنان علي الخطة العلاجية لكل منهم.

وتابع الفريق جولته داخل المستشفي بمراجعة المعمل والصيدلة المركزية وصيدلية نفقة الدولة للتأكد من توافر الأدوية للمرضي ذوي الأمراض المزمنة.

وأضاف بدران أن فريق العلاجي قد تفقد قسم الحضانات بالمستشفي ومراجعة رصيد الأكسجين الحضانات.

كما إجتمع الفريق بالدكتور احمد المحلاوي مدير الإدارة الصحية والدكتور حيدر مدير المستشفي لوضع خطة لنقل الحضانات من مقر المستشفي المؤقت ببهجورة إلي المستشفي الجديدة بنجع حمادي ووضع الخطة الزمنية اللازمة والسريعة لإتمام ذلك.

هذا وأكد الدكتور محمد بدران علي إستمرار جولات المتابعة لكافة المنافذ الطبية وعرض تقارير مفصلة عن الزيارات ووضع خطط الإصلاح اللازمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا .