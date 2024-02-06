وكيل الشباب بشمال سيناء يعقد اجتماعا تنسيقيا مع رئيس القومي للسكان

عقد إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، بحضور نوال سالم رئيس المجلس القومي للسكان ومديري الإدارات المركزية ، اليوم الثلاثاء.

واستعرض خلال الاجتماع الخطة التنفيذية السكانية لعام 2024/2025 والتنسيق لبحث الخطة الاستراتيجية للسكان على مستوى المحافظة ومتابعة الأنشطة، كما بحثا خلال الاجتماع بحضور مديري الإدارات المختصة توجيه الأنشطة للمناطق ذات الأولوية التي تراعى ظروف كل منطقة والأنشطة المقامة لتكون أكثر تأثيرا والعمل حول خطة عمل واحدة لإحداث التغيير والعمل علي تنفيذ البرامج التي تعلي قيم الأسرة والتربية الإيجابية بما يخدم الخطة الاستراتيجية للسكان ضمن السياسة العامة للدولة.

كما شدد "عبد الوهاب" علي أهمية اعداد وتجهيز البيانات عن طريق المؤشرات، التى تقدم توضيح والذي يساعد متخذى القرار على اتخاذ القرار المناسب والذي يتطلب التنسيق مع كافة الجهات لتحقيق أهداف الخطة الموضوعة التي ضمن محاورها محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والشباب وصحة المراهقين والتعليم والمعرفة والوعى المجتمعى وتمكين المرأة.