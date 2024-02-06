الإنجاز الأردني...... تعرف على المنتخبات العربية التي بلغت نهائي أسيا قبل النشامى

بات منتخب المملكة الاردنية الهاشمية هو سادس منتخب عربي يتأهل إلى المباراة النهائية لكأس اسيا وذلك بعد تغلبه على منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل لاشىء مساء الثلاثاء في مباراة الدور نصف النهائي التي جمعت المنتخبين في العاصمة القطرية الدوحة .

كان منتخب الكويت هو أول منتخب عربي يتأهل إلى المباراة النهائية لكأس اسيا عام ١٩٧٦ بعدما تغلب في مباراة الدور نصف النهائي في العاصمة الإيرانية طهران على منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل لاشىء لكنه خسر المباراة النهائية امام منتخب الدولة المنظمة.

عاد المنتخب الكويتي ليكرر انجاز الصعود إلى نهائي كاس اسيا عندما استضاف البطولة عام ١٩٨٠ و هذه المرة كان الفوز على منتخب اسود الرافدين العراقي ثم كان الازرق الكويتي على موعد مع التتويج العربي الاول باللقب على حساب منتخب كوريا الجنوبية بالفوز بثلاثة أهداف مقابل لاشىء ليكون اللقب الأول والأخير لمنتخب الكويت بجيل ذهبي وأسماء تاريخية مثل الحارس احمد الطرابلسي و البلوشي و فيصل الدخيل وجاسم يعقوب و غيرهم من نجوم الكرة الكويتية في الثمانينات .

عام ١٩٨٤ كان العرب مع ثاني ممثليهم في المباراة النهائية حيث نجح منتخب المملكة العربية السعودية في التأهل للمباراة النهائية في نسخة سنعافورة بالفوز على منتخب ايران بركلات الترجيح ثم يحافظ على اللقب عربيا بالفوز على الصين في المباراة النهائية بهدفين شايع النفيسة و ماجد عبد الله وتحت قيادة المدرب العربي السعودي خليل الزياني احد اهم الأسماء في تاريخ التدريب في منطقة الخليج.

واضل منتخب السعودية نجاحاته وحافظ على صعوده إلى المباراة النهائية في نسخ ١٩٨٨ و ١٩٩٢ و ١٩٩٦ و ٢٠٠٠ وحقق فيهما اللقب مرتين الاولى عام ١٩٨٨ على حساب منتخب ايران في العاصمة القطرية الدوحة .

عام ١٩٩٦ استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة كأس آسيا ونجح المنتخب الإماراتي ان يكون ثاني منتخب عربي يصعد إلى المباراة النهائية لكنه خسر بركلات الترجيح امام منتخب المملكة العربية السعودية .

رابع منتخب عربي صعد إلى المباراة كان منتخب اسود الرافدي العراقي الذي تأهل إلى المباراة النهائي عام ٢٠٠٧ في إندونيسيا وحقق اللقب على حساب منتخب المملكة العربي السعودية بالفوز بهدف يونس محمود.

خامس المنتخب العربية كان المنتخب القطري الذي صعد إلى نهائي النسخة الأخيرة امام منتخب اليابان وحقق اللقب بهدف المعز علي .

منتخب الاردن هو سادس منتخب عربي يتأهل إلى المباراة النهائي لكأ اسي فهل يكون النهائي عربي حال تأهل منتخب قطر على حساب منتخب ايران ام يكون نهائي مرتقب بين الأردن وايران