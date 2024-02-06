قـنـا: تكريم 10 أئمـة خلال الاحتفال بذكري الإسراء والمعراج

كرّم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، 10 من أئمة ووعاظ وزارة الأوقاف، خلال الاحتفال بذكري الإسراء والمعراج، بمسجد السيد عبد الرحيم القنائي، شرق مدينة قنا.

بيّن المحافظ، أن التكريم لتفوقهم فى النشاط الدعوى داخل المحافظة، مشيدًا بدور الأزهر والأوقاف في نشر الفكر الوسطى المستنير وصحيح الإسلام لحماية الأجيال الواعدة من أبناء مصر من الانسياق وراء أي فكر منحرف أو متطرف.

وحضر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مساء اليوم الثلاثاء، الاحتفال الذى نظمته مديرية الأوقاف، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج بمسجد العارف بالله سيدى عبد الرحيم القنائى.

وهنأ المحافظ، الشعب المصري عامة، وأهالي محافظة قنا بصفة خاصة، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، سائلاً الله عز وجل أن ينعم على مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية و أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعبها بالخير واليمن والبركات.

وافتتح فعاليات الاحتفال الدكتور محمد محمود امام المسجد، عقب أداء شعائر صلاة المغرب، ثم تلاوة مباركة لأيات من القرآن الكريم، بصوت فضيلة الشيخ طه يوسف الدشناوى.

وألقى الدكتور ماهر على جبر، وكيل وزارة الاوقاف كلمة عن معجزة الإسراء والمعراج وأهم الدروس المستفادة منها، كإحدى معجزات النبوة ومن أعظم آيات الله عز وجل التي أنعم بها على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة واختتم كلمته داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.

وقدم براعم مسجد سيدى عبدالرحيم القنائى ، فقرات دينية شملت سرد النسب الشريف للنبى صلى الله علية وسلم وانشاد منظومة اسماء الله الحسنى، واختتم الحفل بالتواشيح الدينية والابتهالات لفضيلة الشيخ محمد سليمان القوصى.