مرتضى منصور يهنئ منتخب الأردن بالتأهل لنهائي كأس آسيا

بعد فوزه على منتخب كوريا

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق التهنئة إلى المنتخب الأردني بعد تأهله إلى نهائي كأس الأمم الآسيوية عقب فوزه على منتخب كوريا فى نصف نهائي البطوله.

وكتب مرتضى على صفحته أوجه التهنئة إلى جلالة الملك عبد الله بن الحسين والشعب الأردني الشقيق على فوز المتتخب على كوريا ليصل هذا المنتخب العظيم إلى نهائى كأس آسيا لأول مره فى تاريخه متمنيا له الفوز بالبطوله

وكسر منتخب الأردن عقدة نظيره الكوري الجنوبي وحقق الفوز الأول عليه تاريخيا بهدفين نظيفين ولعب الفريقين 6 مباريات سابقة، فازت كوريا الجنوبية في 3 مباريات وتعادلا في مثلهم، ليحقق المنتخب الأردني الفوز الأول تاريخيا في المباراة السابعة بينهما