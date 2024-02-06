ننشر تفاصيل المرحلة الثانية لتطوير منطقتى عزبة خيرالله والزاوية الحمراء

حرصت محافظة القاهرة خلال الفترة الماضية على وضع خطة للتخلص من العشوائية والتي كانت تشكل خطرا حقيقيا على أرواح المواطنين القاطنين بها وطبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت جهود الدولة في القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين ونقلهم في مدن ومسكان جديدة كامل الاثاث المنزلي.

وتستمر محافظة القاهرة في هذا النهج حيث وقع مساء اليوم الثلاثاء اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وباسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية لتطوير منطقتى عزبة خيرالله والزاوية الحمراء وذلك بمنحة الإتحاد الأوروبي مفوض إلى الوكالة الفرنسية بقيمة 43 مليون جنيه ضمن برنامج الارتقاء الحضرى والتنمية العمرانية للمناطق غير المخططة واستكمال تطوير المناطق المحرومة.

في هذا التقرير سوف تعرض تفاصيل مشـروعات المرحلـة الثانيـة من تطوير منطقتى عزبة خيرالله والزاوية الحمراء والتي تشمل قطاعـات ( الصـحة، والصـرف الصحى، ورفـع كـفـاءة الطـرق وإنـارة ).

إحـلال وتجديـد لخطـوط الصـرف الصـحي

وتضم المرحلة الثانية إحـلال وتجديـد لخطـوط الصـرف الصـحي بمنطقـة أرض العجـوز - بحـى الزاويـة الحمـراء بطـول حـوالى ٢٠٥٥م تشمل تنفيـذ وصـلات منزليـة وغـرف للتفتـــيش ومطابق ، بالإضافة إلى رفـع كفـاءة وتطـوير الطـرق بمنطقـة أرض العجـوز - بحـى الزاويـة الحمـراء (2000م أسفلت وتركيب الإنترلوك بمسطح 7000م) .

تطوير مركز الأمراض الصدرية بحي الزاوية الحمراء

هذا بالاضافة إلى مشروع رفع كفاءة وتطوير مركز الأمراض الصدرية بحي الزاوية الحمراء ، ومشـروع رفـع كفـاءة وتطـوير الشـوارع المؤديـة إلـى مـركـز الأمـراض الصـدرية بحـى الزاوية الحمراء بمسطح 8640 م2 انترلوك.

رفع كفاءة وتطوير مركز رعاية طفل بحي الزاوية الحمراء

وكذلك تضم المرحلة الثانية من التطوير رفع كفاءة وتطوير مركز رعاية طفل بحي الزاوية الحمراء، و إحلال وتجديـد خطـوط إنحـدار الصرف الصحى بحـارة أمــين وشـارع حسـن ابـو النجـا ـ بعزبـة خير الله - بحـى مـصـر القديمـة بطـول حـوالي 1400م تشمل تنفيـذ وصــلات منزلية وغرف للتفتيش ومطابق ، ورفـع كفـاءة شبكة الطـرق وممـرات المشـاة بحـارة أمـين وشارع حسـن أبـو النجـا بعزبـة خيـر الله بحى مصر القديمـة (متفرعــات شارع عمـر بن الخطاب بعزبة خير الله بمسطح 4000 م2 انترلوك) .

وقد أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن محافظـة القـاهرة تولى اهتمامًا بــالغًا لتطـوير المناطق العشـوائية ، وتحسيــن مسـتـوى الخـدمـات بها ، وذلـك إتسـاقًا مـع خطـة الدولـة، والتـى حــددت معـــالم واضـحة لتطـوير العشـوائيات مـع العمـل بـالتوازي علـــى تحـسـيـن مسـتوى الخـدمات بها وتخطيـط الأماكن غيـر المخططـة بمبـدأ التنميـة بالمشاركة وإســتكمال التطـوير للمنـاطق المحرومة من الخدمات.

وثمن محافظ القاهرة التعاون المثمر بين المحافظة وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى أثمرت عن تنفيذ عدة مشروعات تستهدف رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.