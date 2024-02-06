محافظ القاهرة: مليون مواطن استفاد من المرحلة الأولي لتطوير عزبة خيرالله والزاوية الحمراء

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه تــم تمويـل مشروعات المرحلة الثانية لتطوير منطقتى عزبة خيرالله والزاوية الحمراء مـن خـلال توقيـع عقـود إطـر عمل بـين محافظة القـاهرة وجهـاز تنمية المشـــروعات المتوسـطة والصغيرة ومتناهيـة الصـغر بمنحـة مقدمـة مـن الوكالـة الفرنسية للتنميـة الممولـة مـن الإتحـاد الأوروبـى، وهـم مـن الشـركاء الأساسيين للعمـل فـى منظومـة تطـوير المناطق العشـوائية مـع الدولـة.

جاء ذلك خلال توقيع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وباسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية لتطوير منطقتى عزبة خيرالله والزاوية الحمراء وذلك بمنحة الإتحاد الأوروبي مفوض إلى الوكالة الفرنسية بقيمة ٤٣ مليون جنيه ضمن برنامج الإرتقاء الحضرى والتنمية العمرانية للمناطق غير المخططة واستكمال تطوير المناطق المحرومة.

خطـة محافظـة القـاهرة ورؤيتهـا لتطــوير المناطق العشوائية

وتابع محافظ القاهرة قائلا:" آملًا أن يثمر هـذا المجهـود والتطـوير فـى منطقتى الزاويــة الحمـراء ، وعزبـة خيـرالله بمحافظـة القـاهرة بشكل مباشـر وإيجـابى فـى خطـة محافظـة القـاهرة ورؤيتهـا لتطــوير المناطق العشوائية ، وفـى تحـسـيـن مســتوى الخـدمـات فـــى هذه المنـاطق ، حيـث تــم تنفيـذ (14) مشــروع فرعـــي داخــل نـطــاق محافظـة القــاهرة بمنطقتـى الزاويــة الحمـراء، وعزبـة خيـرالله وذلـك بتكلفـة إجماليـة تقديريـة تصـل إلـى (110 ملايين جنيـه) كمرحلـة أولـى ، أدت إلى تحـسـيـن الخــدمات المقدمة للمـواطنين، واستفاد منها ما يقرب من مليون مواطن في الزاوية الحمراء وعزبة خيرالله ".

وأضاف محافظ القاهرة أننا نشهـد اليـوم بدايـة مشـروعات المرحلـة الثانيـة ، وإستكمال مجهـودات التعـاون البناء بـين محافظـة القـاهرة ، وجهـاز تنميـة المشـــروعات المتوسطة والصـغيرة ومتناهيـة الصـغر، والتى تشمل (7) مشـروعات فرعيـة بتكلفـة إجماليـة تقديريـة تصـل إلـى43 مليـون جنيـه، والتـي تشــمل تقـديم الخـدمات لعـدد يقـارب 100 ألـف مـواطن بهـذه الأمــاكن بالاضـافة إلـى توفير 26 الـف فرصـة عمـل مباشـرة وغير مباشرة .

وتشـمـل مشـروعات المرحلـة الثانيـة قطاعـات (الصـحة، والصـرف الصحى، ورفـع كـفـاءة الطـرق وإنـارة )، وتتضمن إحـلال وتجديـد لخطـوط الصـرف الصـحي بمنطقـة أرض العجـوز - بحـى الزاويـة الحمـراء بطـول حـوالى ٢٠٥٥م تشمل تنفيـذ وصـلات منزليـة وغـرف للتفتـــيش ومطابق ، بالإضافة إلى رفـع كفـاءة وتطـوير الطـرق بمنطقـة أرض العجـوز - بحـى الزاويـة الحمـراء (۲٠٠٠م أسفلت وتركيب الإنترلوك بمسطح ٧٠٠٠م) ، إلى جانب مشروع رفع كفاءة وتطوير مركز الأمراض الصدرية بحي الزاوية الحمراء ، ومشـروع رفـع كفـاءة وتطـوير الشـوارع المؤديـة إلـى مـركـز الأمـراض الصـدرية بحـى الزاوية الحمراء بمسطح 8640 م٢ انترلوك، ومشروع رفع كفاءة وتطوير مركز رعاية طفل بحي الزاوية الحمراء، و إحلال وتجديـد خطـوط إنحـدار الصرف الصحى بحـارة أمــين وشـارع حسـن ابـو النجـا ـ بعزبـة خير الله - بحـى مـصـر القديمـة بطـول حـوالي 1400م تشمل تنفيـذ وصــلات منزلية وغرف للتفتيش ومطابق ، ورفـع كفـاءة شبكة الطـرق وممـرات المشـاة بحـارة أمـين وشارع حسـن أبـو النجـا بعزبـة خيـر الله بحى مصر القديمـة (متفرعــات شارع عمـر بن الخطاب بعزبة خير الله بمسطح 4000 م٢ انترلوك) .