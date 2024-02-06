ضبط 149 شيكارة دقيق مدعم لبيعه بالسوق السواء في قرية ناهيا بكرداسة

بناء علي توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة واللواء خالد العصر رئيس ومدينة كرداسة، شن مجلس ومدينة كرداسة حملة مكبرة، برئاسة زكريا العياشي - نائب رئيس مجلس المدينة كرداسة والمهندس ياسر عنتر - جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة علي قرية ناهيا وتم ضبط 149 جوال دقيق مدعم، وذلك بحضور العميد احمد نصر- مباحث تموين الجيزة.

جاء ذلك بعد بلاغا ورد الي مجلس مدينة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة بقيام أحد الأشخاص بناهيا، بمنطقة ترعه عبد العال - خلف مزرعه طلعت حاته - يقوم بـاعادة تعبئة الدقيق البلدي المدعم بعد عملية نخله، لبيعه في السوق السوداء.

وتمكنت الحملة من ضبط 149 جوال دقيق مدعم الزنط 50 كيلو، وضبط هزاز دقيق وتم مصادرة كمية الدقيق الى مطحن الوحدة بامبابة وعدداتنين سياره جامبو وشيفرولية.