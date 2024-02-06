فرع الرواق الأزهري بقنا يواصل اختبارات نهاية المستوى بـ"رواق القرآن الكريم"

واصل فرع الرواق الأزهري بمحافظة قنا، فعاليات اختبارات نهاية المستوى لدارسي أروقة القرآن الكريم والتجويد والقراءات؛ حيث أجريت الاختبارات لمن أتموا حفظ القرآن الكريم بأنظمة العام والعامين والثلاثة أعوام في رواق الكبار، ومن أتموا برامج التجويد والقراءات، وكذلك من أتموا حفظ القرآن الكريم في رواق الطفل، ويبلغ عدد الدارسين الذين لهم حق تأدية الاختبار برواق القرآن الكريم بالفروع الخارجية 1370 دارسا، من الأطفال والكبار.

وصرح الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، بأنه من المقرر أن تنعقد لجان الاختبارات بالمقار القريبة من الدارسين وذلك تيسيراعليهم، كما تمتد الاختبارات لمدة ١٠ أيام، وجهت خلالها الإدارة العامة للجامع الأزهر باحثيها لمتابعة سير عملية الاختبارات وذلك للتعامل الفوري مع ما يطرأ من المشاكل.

الجامع الأزهر يعقد غرف عمليات يومية وذلك لمتابعة سير الاختبارات

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن الجامع الأزهر يعقد غرف عمليات يومية وذلك لمتابعة سير الاختبارات والمعالجة الفورية للمعوقات التي تعرقل سير الاختبارات.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعناية مؤسسة الأزهر الشريف بالقرآن الكريم تحفيظًا وتلاوة وإتقانًا، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، كما تنعقد الاختبارات بإشراف د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر.