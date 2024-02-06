ع الطاير

الثلاثاء 06/فبراير/2024 - 08:02 م 2/6/2024 8:02:05 PM

تكنولوجيا المعلومات الأكثر أهمية فى مستقبل الاقتصاد العالمى والتصنيع الإلكترونى وتصدير الخدمات الرقمية والتكنولوجيا البازغة كنوز من فرص العمل والتعاون الدولي.

وفى زيارة إلى بودابست العاصمة المجرية شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد الوطنى المجرية بالتعاون مع جامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد تناولت النظام الإيكولوجى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة المجر، وفرص التعاون المقترحة بين البلدين فى مجال التكنولوجيات البازغة بمشاركة أساتذة من جامعة سيملويس، وجامعة دينيس جابور، وكلية الهندسة الكهربائية والمعلوماتية بجامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد.

وتضمنت الورشة تسليط الضوء على عدد من التكنولوجيات البازغة وهى الذكاء الاصطناعى، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والصحة الرقمية، وتكنولوجيا السيارات، وتصنيع الطائرات بدون طيار.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، أهمية التعاون فى تطوير التكنولوجيات البازغة وتبنى استخداماتها لتحقيق التنمية واستعرض الوزير أبرز ما حققته مصر فى مجال الذكاء الاصطناعى فى إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى والعمل المستمر فى اعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية.

ويذكر فى هذا الصدد أنه تم إطلاق الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول، كما تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقى منذ 4 سنوات لتطوير حلول تكنولوجية باستخدام التقنيات الناشئة خاصة الذكاء الاصطناعى، حيث يركز المركز حاليًا فى عمله على مجالات الرعاية الصحية، ومعالجة اللغات الطبيعية والمعلومات الجغرافية المكانية، وفى ضوء ذلك أعرب الوزير عن تطلعه إلى تحقيق التعاون بين مركز الابتكار التطبيقى والمختبر الوطنى للذكاء الاصطناعى بالمجر، فى استخدام الذكاء الاصطناعى بالقطاعات الحيوية مثل الصحة والزراعة، بالإضافة إلى التعاون فى المحافل الدولية بشأن إدارة التكنولوجيات الجديدة والناشئة، وبحث إمكانية تنسيق المواقف فى النقاشات المطروحة خلال المنتديات الدولية بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعى.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت الجهود المبذولة لتعزيز قدرات مصر فى مجال تصميم الإلكترونيات وتطوير الأنظمة المدمجة فى ضوء العديد من المزايا التنافسية التى تحظى بها مصر فى هذا المجال.

والمعروف أن وزارة الاقتصاد الوطنى فى دولة المجر معنية بتحقيق التحول الرقمى وترتكز فى منهجية عملها على إقامة تحالفات بالشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع الأكاديمى بهدف تطوير التكنولوجيات البازغة ونشر استخدامها.

وقد قطعت مصر شوطًا كبيرًا فى مجال التحول الرقمى والشمول المالى والأمن السيبرانى وإعداد جيل من الكوادر البشرية المؤهلة للعمل فى هذه المجالات وهناك اهتمام بالغ من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير المزيد من فرص التدريب والتأهيل والعمل.