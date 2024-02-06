رئيس جامعة المنصورة يتفقد المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم عددًا من الجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني الذين تم استقبالهم بمستشفيات جامعة المنصورة لاستكمال علاجهم

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي، على رفع درجة الإستعداد وجاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور أمير فكرى مدير مستشفى الطوارىء، الدكتور خالد المهدى مدير عام الادارة الطبية ومستشفى الطلبة.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن استقبال الجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني بمستشفيات جامعة المنصورة لاستكمال علاجهم يأتى تأكيداً على الدور المجتمعي لجامعة المنصورة في دعم الأشقاء من الشعب الفلسطيني مع وجود خطة طبية متكاملة لاستقبال حالات المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح أنه تم تجهيز فرق طبية متخصصة على أعلى مستوى من المهارة في كافة التخصصات المطلوبة ، مع وضع كل الإمكانات والتجهيزات من أشعة وتحاليل وعمليات وغيرها للتعامل مع مختلف الإصابات، وتوفير جميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات للتعامل مع الحالات الواردة.