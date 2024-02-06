الثلاثاء 06/فبراير/2024 - 08:00 م 2/6/2024 8:00:33 PM

لقد أفزعنى وهز أعماقى وأعماق كل وطنى غيور على أمن واستقرار بلاده ما حدث الأسبوع الماضى من هلع وجشع كبار التجار، وهو ما يدعونا للقلق والتوتر نتيجة الارتفاع الفاجر فى كل أسعار الخامات وهى أداة التصنيع لكل المصانع وأصحاب المشروعات الصغيرة والتى تحتوى على نسبة عمالة كبيرة والمحتكر هو الشركة التى لديها خامة للتصنيع وتقوم بحجبها والتوقف عن البيع انتظارًا لأسعار أعلى وأعلى والطمع لتحقيق مكاسب انتهازية على حساب الأزمة والمعروف أن الاحتكار وحجب المنتج حرام شرعًا خاصة فى الأزمات والمفروض التدخل الفورى لوقف هذه المهازل بتدخل الدولة الحازم بمراجعة فواتير هذه الخامات ومصروفاتها أثناء الشراء ووضع ربح يتناسب مع المشتروات للسيطرة على الاحتكار وتدخل فورى من الدولة مع قيام الدولة بتخفيض الجمارك والأرضيات التى تخرب بيت المستورد فيقوم بتحميلها على الأسعار مما يؤدى إلى الارتفاع الرهيب وأنا أرى من وجهة نظرى إعفاء مستوردة الخامات من الأرضيات والجمارك، وذلك سيعود على استقرار الأسعار فى الأزمات وهو حق مشروع للدولة فى التدخل وحتى لا يقول قائل إن تدخل الدولة فى فرض سعر هو الحياد عن سياسة الرأسمالية والعودة إلى الاشتراكية وأنا هنا أقول التدخل فى محتكرى الخامات فقط والتى هى عصب الحراك والفعالية لتشغيل العمالة بدل من البطالة والتى ستكون لها آثار سيئة على حياة المواطن والتى ستزيد من السرقة والانفلات الأخلاقى فى المجتمع، وكما حدث أخيرا من افتعال زيادة أسعار فى المواد الغذائية من سكر وزيت ودقيق وهذه المنتجات موجودة ومخزنة لدى الكثير من كبار تجار الجملة والذين فعلوا رفع الأسعار دون داع والبضائع مخزنة ليكسبوا ملايين على حساب المواطن البسيط كيف يصل سعر كيلو السكر إلى 50 جنيهًا ونحن بلد منتج للسكر وما دخل الدولار فى سعر السكر أنا أرجو من القيادة السياسية أن تضرب بيد من حديد على كل من يحاول زعزعة استقرار بلاده بهذه الاحتكارات الخسيسة ليحقق أرباحًا طائلة على حساب البسطاء أو أصحاب المشروعات الصغيرة لكى تتعافى بلادنا من الأزمة الاقتصادية التى نمر بها ويكون إجراء داعمًا قويًا لمصر ولسيادة رئيس الجمهورية كل الشكر والتقدير على جهودك لحماية مقدرات بلادنا ضد كل من تسول له نفسه زعزعة استقرار بلادنا حفظ الله مصر رئيسًا وشعبًا.