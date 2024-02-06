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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

جنايات شبرا.. تقضي بالسجن المؤبد لسائق توك توك بقليوب

بوابة الوفد الإلكترونية

 

أسدلت  محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة،الستار علي محاكمة سائق توك توك ،  بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، و"الميثامفيتامين"، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

جنايات شبرا.. تقضي بالسجن المؤبد لسائق توك توك بقليوب 

وعقدت برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعى، عبد المجيد محمد عبد المجيد القصاص، وأمير محمد عاصم بسيونى، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله.


تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8481 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 2710 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمود ا م"، 29 سنة، سائق توك توك، مقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، لأنه فى يوم 25 / 5 / 2023، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرا (الهيروين) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالأوراق، كما أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرا (ميثامفيتامين) إحدى مشتقات (فينيثيل أمين) فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالأوراق.


وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، بأنه وردت معلومات سرية لأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، عن قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة تم ضبطه وبتفتيشه عثر على 18 لفافة للمواد المخدرة ومبلغ مالى وهاتف محمول.


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية حصيلة تجارته والهاتف المحمول لتسهيل التواصل بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

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