مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبور الطريق فى كرداسة

لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة مسرعة أعلى المحور المركزى بمنطقة كرداسة، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.



تلقى مشرف غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين فى كرداسة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وانتقلت سيارة إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص ما تسبب فى مصرعه، وجرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة فى الحادث وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.