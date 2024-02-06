الثلاثاء 06 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت النيابة العامة، الثلاثاء، حبس 3 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالسلام.


وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض علي 3 عاطلين، قبل ترويج كمية من الأستروكس والبودر المخدر على المتعاطين بمدينة السلام.

ونجحت قوة أمنية من ضباط قسم شرطة السلام في ضبط 3 عاطلين بدائرة القسم وبحوزتهم كمية لمخدر الأستروكس - كمية لمادة البودر المخدر" - الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الجريدة الورقية