إعلام الخارجة ينظم ندوة حول "ضوابط وأسس بناء الأسرة المتماسكة" بقوات الأمن

نظم مركز إعلام الخارجة بمقر إدارة قوات الأمن بالخارجة ندوة بعنوان “ضوابط وأسس بناء الأسرة المتماسكة” فى إطار الحملة الإعلامية التى يطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان وتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بهدف تنمية الأسرة المصرية تحت شعار “أسرتك ثروتك”

أكدت أزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة علي أن الندوة استهدفت المجندين بقوات الأمن وأدار اللقاء محمد عطية أخصائى إعلام وبحضور العقيد مصطفى يسرى معاذ وكيل إدارة قوات الأمن بالخارجة والشيخ رمضان يوسف وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة، وناصف أنيسى رئيس مجلس إدارة مركز الدكتور حسن حلمى للرعاية الاجتماعية وأحد القيادات الطبيعية

وأكد العقيد مصطفى يسرى معاذ وكيل إدارة قوات الأمن بالخارجة على أن حسن التنسيق مع مركز إعلام الخارجة دائما يكون له مردود هام فى نشر الثقافة والوعى وبناء الإنسان وتنمية قدراته لبناء المجتمع

وأضاف الشيخ رمضان يوسف على ضرورة الحفاظ على الهيكل الداخلى للأسرة وذلك باعتبارها المكون الرئيسى للمجتمع بأكمله، وبالعودة إلى الخطوة الأولى في مشروع تكوين الأسرة وهى حسن الاختيار بين الطرفين، على أن يكون مناط ذلك الحكم إنما يعود إلى الدين والخلق، الأمر الذى نراه جلياً في توجيهات النبى صلي الله عليه وسلم سواء للرجل أو المرأة

وتطرق الشيخ رمضان إلى دور كلا من الرجل والمرأة في الحفاظ على الأسرة وجعلها أسرة قوية ومنتجة، وأن نتائج عدم تحمل كل طرف للمسئوليات الموكله عليه نراها جلية في زيادة نسب الطلاق بين الشباب

وأشار الشيخ رمضان إلى أن مناط المسئولية التربوية يقع حقيقة على الأم ولكن برعاية الأب، فرب البيت من بيده الحفاظ على تماسك الأسرة ومن ثم المجتمع بأكمله

وأوضح ناصف أنيسى كيف أن الأسرة لها عظيم الأثر في استقرار المجتمعات، وأنها إذا ما صلحت صلحت الدولة بأكملها، ثم تطرق أنيسى إلى أهم عوامل الحفاظ على الأسرة والتى منها “الصدق، والرضا بتقسيم الأرزاق، الاعتماد على الذات، وسؤال الولد والبنت وتفقد أحوالهم من قريب ومن بعيد، الاحترام المتبادل بين أعضاء الأسرة، محبة الخير للناس، ... ”،

واختتم أنيسى كلمته بإلقاء نصيحة للحضور من الشباب المجندين، بأن مراعاة الأطفال وغرس القيم الأخلاقية المستقاه من الكتاب والسنة النبوية المطهرة لاشك ينتج لنا رجالاً قادرين عل تحمل المسئولية وإكمال المسيرة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

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جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة