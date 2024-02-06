إصابة شخصين إثر تصادم 3 سيارات وميكروباص

أصيب شخصان بإصابات متفرقة، إثر حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكى وميكروباص بأحد مراكز الدقهلية، وتم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ميت غمر يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات الملاكي وميكروباص بجوار كوبرى ميت غمر الجديد، باتجاه بنها ووقوع مصابين.



انتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث إلى مكان البلاغ محل الواقعة، رفقة سيارات الإسعاف، وبالفحص تبين تصادم 3 سيارات ملاكي وميكروباص ووجود مصابين.



تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى ميت غمر لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.