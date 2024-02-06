عبير صبري تكشف تفاصيل شخصيتها فى "حدوتة منسية": عمل يحترم عقلية المشاهد

أعربت الفنانة عبير صبري عن سعادتها بالتواجد في أحداث مسلسل "حدوتة منسية"، الذي يطرح خلال الفترة الحالية على قناة سي بي سي محققًا ردود افعال إيجابية.

مسلسل حدوتة منسية

عبير صبري تعبر عن سعادتها بتجسيد شخصية دهب

أضافت عبير صبري، أنها سعيدة بتجسيد شخصية دهب، التي اعتبرتها صعبة مليئة بالتفاصيل الحياتية المتنوعة والجديدة عليها، لافتة إلى أن التعاون مع أبطال العمل كان أمرا مميزا.

أشارت عبير صبري، أن العمل يتناول عدة قصص حياتية مهمة تدخل قلب كل من يشاهدها، تلمس بتفاصيل القصة كثير من الفئات المجتمعية، في إطار من الدراما الاجتماعية.

أحداث مسلسل حدوتة منسية

وتدور أحداث مسلسل حدوتة منسية، في إطار اجتماعي حول شخصية سعاد، والتي تواجه تحديات كبيرة مع أبنائها والصراع على الإرث، إلى جانب عدة قضايا متشابكة عن الأسر المصرية وعلاقة الأم مع أبنائها، مع مطاردة سر من ماضيها يهدد حياتها.

المسلسل بطولة سوسن بدر، عبير صبري، طارق صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، محمد علي رزق، هشام اسماعيل وآخرين من تأليف محمود حمدان واخراج محمد محي الدين، ويعرض المسلسل أسبوعيًا من يوم السبت إلى الأربعاء على شاشة cbc، وتعاد حلقاته يومي الخميس والجمعة.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

المسلسل من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، طارق صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، محمد علي رزق، هشام اسماعيل وآخرين من تأليف محمود حمدان واخراج محمد محي الدين، ويعرض المسلسل أسبوعيًا من يوم السبت إلى الأربعاء على شاشة cbc، وتعاد حلقاته يومي الخميس والجمعة.المسلسل من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، طارق صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، محمد علي رزق، هشام اسماعيل وآخرين من تأليف محمود حمدان واخراج محمد محي الدين، ويعرض المسلسل أسبوعيًا من يوم السبت إلى الأربعاء على شاشة cbc، وتعاد حلقاته يومي الخميس والجمعة.